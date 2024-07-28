Сидельников: пока Махачев не поднимется в полусредний вес, какой смысл лезть к товарищу?

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников не видит смысла в поединке между чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Я читал, что Мухаммад даст титульный шанс Рахмонову. Возможно, в декабре этот бой планируется. Где-то это прозвучало. Поэтому дождёмся декабря, а там будет понятно, но на данный момент, да, Махачев пока не поднимется в полусредний вес, потому что они с Белалом выступают за один кэмп, тренируются вместе. Поэтому какой смысл Махачеву лезть к товарищу в категорию?» — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.