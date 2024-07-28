Боксёрша из Нигерии отстранена от участия в Олимпийских играх за употребление допинга

Нигерийский боксёр Синтия Темитайо Огунсемилоре отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Париже за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по тестированию.

Согласно информации из официального пресс-релиза агентства, анализ проб 22-летней спортсменки «дал неблагоприятный результат на наличие запрещённого вещества фуросемида». Образец был взят в Париже в четверг, за день до церемонии открытия Олимпиады.

«Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранён до разрешения вопроса. Это означает, что спортсмену запрещено соревноваться, тренироваться, быть тренером или участвовать в любой деятельности во время Олимпийских игр в Париже 2024 года», — сказано в заявлении агентства.

Синтия должна была выступить в понедельник, 29 июля, и драться в категории до 60 кг.