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Том Аспиналл: я лучший тяжеловес в мире. Докажи, что это неправда, Джон

Том Аспиналл: я лучший тяжеловес в мире. Докажи, что это неправда, Джон
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл обратился с вызовом к действующему обладателю титула UFC в категории до 120 кг американцу Джону Джонсу.

«Я лучший тяжеловес в мире. Докажи, что это неправда, Джо. Если ты не согласен с этим, то просто докажи. Ничего личного. У меня нет ни к кому ненависти. Давай решим этот вопрос. Вот и всё», — приводит слова Аспиналла портал Give me Sport.

Напомним, сегодня на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.

Ранее Аспиналл предложил провести турнир формата «Гран-при» за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

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