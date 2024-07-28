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Уайт объяснил, в чём заключается проблема с организацией турнира для Топурии в Испании

Уайт объяснил, в чём заключается проблема с организацией турнира для Топурии в Испании
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, в чём заключается проблема с организацией турнира для действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии в Испании.

«Проблема с организацией турнира в Испании для Топурии в том, что там проходит слишком много масштабных мероприятий. Там просто трудно найти свободное место для проведения турнира. Но когда будет подходящая возможность, то мы ею воспользуемся», — приводит слова Уайта портал Yardbarker.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал, как профессионал в 2015 году, а в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. 18 февраля на турнире UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

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