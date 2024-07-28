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Дана Уайт ответил, стоит ли ожидать организации турнира UFC в Африке

Дана Уайт ответил, стоит ли ожидать организации турнира UFC в Африке
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Президент UFC Дана Уайт ответил, стоит ли ожидать организации турнира UFC на африканском континенте.

«Рассматриваем ли мы Африку? Да, я хотел бы туда поехать с турниром. Мы всё ещё работаем над тем, чтобы устроить там шоу. И нас интересует не только Южная Африка, а вся Африка в целом. Мы будем стремиться к тому, чтобы побывать в других частях Африки. Для меня это важно», — приводит слова Уайта портал Yardbarker.

Напомним, сегодня состоялся турнир UFC 304 в Манчестере, Великобритании. В главном поединке турнира состоялся титульный бой между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Белала единогласным решением судей.

Ранее Уайт объяснил, в чём заключается проблема с организацией турнира для Топурии в Испании.

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