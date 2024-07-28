Мухаммад Мокаев объяснил, почему ударил Манела Капе в отеле

Непобеждённый британский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), Мухаммад Мокаев объяснил, почему он ударил топового португальского бойца UFC Манела Капе в отеле перед турниром UFC 304.

«Я сказал ему: «Давай сфотографируемся». И как только он это сделал, я бросил его. Я не Алекс Перес, я не какой-то парень, которого можно запугать», — сказал Мокаев на пресс-конференции после боя.

Напомним, сегодня в Манчестере (Великобритания) состоялся турнир UFC 304, на котором Мухаммад Мокаев в седьмой раз вышел в октагон UFC. Его соперником был Манел Капе. Мухаммад победил Капе единогласным решением судей по итогу трёх раундов. Для Мокаева эта победа стала седьмой подряд.

После боя президент UFC Дана Уайт намекнул на то, что лига не станет продлевать контракт с британским бойцом дагестанского происхождения.