Стал известен полный кард турнира «Наше Дело 85»

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Международный турнир «Наше Дело 85» пройдёт 23 августа в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Чемпионы нескольких крупных организаций сразятся за вакантный титул лиги «Наше Дело».

Главным событием турнира станет противостояние легковесов смешанных единоборств. Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян (25–4) выступит против чемпиона Гран-при «Наше Дело» Александра Грозина (24-4-1).

Соглавным поединком станет титульное противостояние топовых средневесов. Второй номер рейтинга Tapology в России и Евразии, чемпион AMC Fight Nights в Дмитрий Арышев проведёт бой против первого номера рейтинга Tapology в Казахстане и Центральной Азии Даурена Ермекова.

Также состоится бой между экс-чемпионом лиги, мастером спорта по боксу Павлом Шульским и мастером спорта по боксу и победителем Кубка мира Исламом Вагабовым. Поединок проведут и два бойца в полулёгком весе — Артур Арутюнян и Наби Ашурлаев.

В рамках турнира Анна Сафеева проведёт защиту титула против соперницы из Бурятии Ульяны Фирсовой.

Шодмон Назокатов проведёт бой по правилам ММА против представителя бойцовской династии, «старшего брата российского бойца в UFC Шары Буллета» Умара Магомедова.