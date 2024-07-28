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Ислам Махачев: хотелось бы избить Макгрегора, но приоритет — новый титул

Ислам Махачев: хотелось бы избить Макгрегора, но приоритет — новый титул
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своих ближайших карьерных планах.

«Конечно, хотелось бы избить Конора Макгрегора, закрыть вопрос с Арманом Царукяном. Но для меня в приоритете новый титул.

Второй пояс – это большой бой. Если выиграть второй пояс, потом можно и остальные поединки проводить. Это то, что меня мотивирует, заставляет тренироваться, как-то остаться в истории. Очень хотелось бы этого», – сказал Махачев в выпуске на YouTube-канале «Ушатайка».

Ислам Махачев в последнем поединке встретился с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе американцем Дастином Порье. Их бой состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке. Тогда победу одержал российский боец удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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