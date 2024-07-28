Аспиналл — после победы над Блэйдсом: мне нравится становиться лучшей версией себя

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл после победы над бойцом Кёртисом Блэйдсом рассказал, что ему не подходит образ жизни знаменитостей. Аспиналл получил $ 100 тыс. в качестве бонуса за лучшее выступление вечера на турнире UFC 304.

«Мне неинтересно покупать яхты и путешествовать на них, или частный самолёт, или ходить на вечеринки в Вегасе. Я в этом не заинтересован. Мне нравится становиться лучшей версией себя», — приводит слова Аспиналла MMAJunkie.

Сегодня, 28 июля, на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.

Ранее Аспиналл предложил провести турнир формата «Гран-при» за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.