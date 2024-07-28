Джон Джонс отреагировал на победу Тома Аспиналла над Кёртисом Блэйдсом

Чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс разместил новый пост в социальных сетях, где впервые отреагировал на победу временного чемпиона в тяжёлом весе британца Тома Аспиналла над американцем Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC 304.

«Спрос и предложение во всей красе. Люблю это», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок Аспиналла и Блэйдса завершился досрочной победой британца в первом раунде нокаутом. После окончания поединка Том Аспиналл вызвал Джона Джонса на бой.

Напомним, на счету Джона Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В следующем бою американец должен встретиться со Стипе Миочичем. На данный момент дата боя Джонса с Миочичем неизвестна.