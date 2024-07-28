БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

У Аспиналла наибольшее количество побед в первом раунде с момента его дебюта в UFC

У Аспиналла наибольшее количество побед в первом раунде с момента его дебюта в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл имеет наибольшее количество досрочных побед в первом раунде с момента его дебюта в самом представительном промоушене MMA в 2020 году – семь.

Напомним, сегодня на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл провёл в октагоне бой с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Поединок завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.

После окончания поединка Том Аспиналл вызвал чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса на бой, а также предложил провести турнир формата «Гран-при» за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Перед турниром UFC 304 президент промоушена Дана Уайт заявил, что победитель боя Джон Джонс — Стипе Миочич должен будет встретиться с Аспиналлом.

Материалы по теме
Такого Аспиналла не победить. Скромный англичанин — настоящая машина нокаутов
Такого Аспиналла не победить. Скромный англичанин — настоящая машина нокаутов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android