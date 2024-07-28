Пимблетт: меня недооценивают, так как я выгляжу как 14-летняя девчонка

29-летний британский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Пэдди Пимблетт высказался о поединке, в котором одержал победу над представителем США Бобби Грином.

«Я был удивлён, что он вообще исполнил тейкдаун. У него блестяще получается борьба в стойке. Например, бой с Джимом Миллером, Джалином Тёрнером, Рафаэлем Физиевым. Люди говорили об этом в преддверии поединка. Но, как я уже говорил, все меня недооценивают, так как я выгляжу как 14-летняя девчонка», — приводит слова Пимблетта MMA Fighting.

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) прошёл турнир UFC 304. Пэдди Пимблетт досрочно одержал победу в первом раунде.

Теперь в активе Пимблетта 22 победы и три поражения. Британец продлил свою победную серию до восьми боёв. В предыдущем поединке он одолел Тони Фергюсона. На данный момент больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева (13).