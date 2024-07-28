БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: Белал тренировался с Хабибом, так что его выступление не стало сюрпризом

Дана Уайт: Белал тренировался с Хабибом, так что его выступление не стало сюрпризом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт оценил победу нового чемпиона промоушена в полусреднем весе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада над англичанином Леоном Эдвардсом.

«Это было не очень зажигательно. Повлияло ли на это изменение времени начала боя? Понятия не имею. Вам следует спросить об этом Леона, что он чувствовал и что происходило с ним в бою.

Я знаю, что Белал тренировался с Хабибом [Нурмагомедовым], так что его выступление было таким, как и ожидалось.

Что касается возможного реванша, то пусть он (Эдвардс) отдохнёт. Мы сейчас обсуждаем другие вещи», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся сегодня в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Школа Хабиба в действии! Белал заборол Эдвардса и стал новым чемпионом UFC
Школа Хабиба в действии! Белал заборол Эдвардса и стал новым чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android