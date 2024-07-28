Дана Уайт: Белал тренировался с Хабибом, так что его выступление не стало сюрпризом

Президент UFC Дана Уайт оценил победу нового чемпиона промоушена в полусреднем весе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада над англичанином Леоном Эдвардсом.

«Это было не очень зажигательно. Повлияло ли на это изменение времени начала боя? Понятия не имею. Вам следует спросить об этом Леона, что он чувствовал и что происходило с ним в бою.

Я знаю, что Белал тренировался с Хабибом [Нурмагомедовым], так что его выступление было таким, как и ожидалось.

Что касается возможного реванша, то пусть он (Эдвардс) отдохнёт. Мы сейчас обсуждаем другие вещи», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся сегодня в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.