Блэйдс — о своём поражении от Аспиналла: никаких оправданий, Том был на высоте

Американский боец Кёртис Блэйдс, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, прокомментировал своё поражение от временного чемпиона UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла на турнире UFC 304.

«Извините, ребята, я пожадничал, когда дотронулся до него раньше времени, и выдал потрясающий план на бой, который придумали мои тренеры. И он сработал бы, я уверен. Никаких оправданий, Том был на высоте, я знаю, что это не конец моего пути, но, чёрт возьми, я знаю, что я могу лучше, чем в сегодняшнем поединке. Я действительно ценю всю поддержку, это был опыт, открывший мне глаза, что так много людей поддерживают меня», — написал Блэйдс на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 28 июля, на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.