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Рагозин: Пимблетт интересен UFC, его не кидают под танки

Рагозин: Пимблетт интересен UFC, его не кидают под танки
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Боец RCC Михаил Рагозин прокомментировал выступление звёздного британского легковеса Пэдди Пимблетта на турнире UFC 304, состоявшемся на минувших выходных в Манчестере (Великобритания). Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде американца Бобби Грина.

«Видел финиш этого поединка: быстрая победа, поймал на приём. Безусловно, Пэдди интересен организации, его грамотно двигают, ему дают грамотно развиваться и не кидают под танки.

Бобби Грин входил в ТОП-15 бойцов, поэтому нельзя говорить, что он ветеран. Думаю, что Пэдди будут давать более серьёзных соперников. И там уже будет виден его реальный уровень», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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