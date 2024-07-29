Рагозин: Пимблетт интересен UFC, его не кидают под танки

Боец RCC Михаил Рагозин прокомментировал выступление звёздного британского легковеса Пэдди Пимблетта на турнире UFC 304, состоявшемся на минувших выходных в Манчестере (Великобритания). Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде американца Бобби Грина.

«Видел финиш этого поединка: быстрая победа, поймал на приём. Безусловно, Пэдди интересен организации, его грамотно двигают, ему дают грамотно развиваться и не кидают под танки.

Бобби Грин входил в ТОП-15 бойцов, поэтому нельзя говорить, что он ветеран. Думаю, что Пэдди будут давать более серьёзных соперников. И там уже будет виден его реальный уровень», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.