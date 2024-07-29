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Хавьер Мендес объяснил, почему Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Хавьер Мендес объяснил, почему Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умара Нурмагомедова, объяснил, почему его подопечный станет чемпионом престижнейшей организации мира.

«Я всегда говорил, что Умар – будущий чемпион. Я называю его «Молодой Орёл», потому что он похож на Хабиба во многом. Он очень дисциплинирован, Умар старается всё делать правильно. Иногда ему приходится что-то объяснять, но очень редко. Как тренеру мне не нужно за ним пристально следить. Он делает всё правильно и делает сам. Он один из лучших моих учеников, я очень люблю Умара, он великолепен», — сказал Мендес в эфире телеканала UDAR.

Напомним, 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Кори Сэндхагеном.

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