Хавьер Мендес объяснил, почему Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Хавьер Мендес, тренер российского бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умара Нурмагомедова, объяснил, почему его подопечный станет чемпионом престижнейшей организации мира.

«Я всегда говорил, что Умар – будущий чемпион. Я называю его «Молодой Орёл», потому что он похож на Хабиба во многом. Он очень дисциплинирован, Умар старается всё делать правильно. Иногда ему приходится что-то объяснять, но очень редко. Как тренеру мне не нужно за ним пристально следить. Он делает всё правильно и делает сам. Он один из лучших моих учеников, я очень люблю Умара, он великолепен», — сказал Мендес в эфире телеканала UDAR.

Напомним, 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Кори Сэндхагеном.

Материалы по теме Фото Умар Нурмагомедов поделился фотографиями из тренировочного лагеря к бою с Сэндхагеном

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом