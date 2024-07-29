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Корешков оценил шансы Рахмонова в бою с новым чемпионом UFC Мухаммадом

Корешков оценил шансы Рахмонова в бою с новым чемпионом UFC Мухаммадом
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о потенциальном титульном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) UFC между американцем Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Сложно сказать, будет ли Рахмонову легко в бою с Мухаммадом. Он показывает себя хорошо и может финишировать Белала в первом или втором, но просто ему не будет. Мухаммад – упёртый боец, он стал чемпионом и сейчас будет на моральном подъёме, что добавит ему сил. Тяжело назвать фаворита. Думаю, что шансы у Белала возрастут после второго или третьего раунда», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Напомним, Мухаммад завоевал титул в июле, на турнире UFC 304 одолев единогласным судейским решением британца Леона Эдвардса.

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