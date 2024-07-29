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Аспиналл жёстко отреагировал на критику остановки в его реванше с Блэйдсом

Аспиналл жёстко отреагировал на критику остановки в его реванше с Блэйдсом
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался об остановке в его реванше с американцем Кёртисом Блэйдсом, состоявшемся на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

Напомним, Аспиналл сбил Блэйдса с ног «двойкой», и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

«Говорят, что остановка была преждевременной? Кто эти идиоты? Я уложил его двойкой, он лежит лицом в канвас, мои 115 килограммов у него на спине, и я наношу ему семь или восемь безответных ударов. Он был не в состоянии защитить себя, так что это была правильная остановка», – приводит слова Аспиналла UFC.

Ранее действующий чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс отреагировал на победу Аспиналла.

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