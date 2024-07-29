Артём Рофаль разобрал победу Мухаммада над Эдвардсом

Российский боец смешанного стиля Артём Рофаль прокомментировал результат поединка за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом. Встреча бойцов возглавила турнир UFC 304 в Манчестере (Великобритания) и завершилась победой Мухаммада единогласным решением.

«Хороший, высококачественный бой, в котором Белал показал свою крутую форму. Это стабильный боец, зарекомендовал себя и по праву стал чемпионом. Эдвардс не показал свою форму, было много ошибок. Белал шёл с ударами, а со стороны Леона почти не было акцентированных ударных связок. Скорее всего, Эдвардс был сосредоточен на борьбе, боялся, но его всё равно переводили. Ничего не показал. Да, Эдвардс забрал концовку, но этого было мало», — сказал Рофаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.