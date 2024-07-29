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Мухаммад: я выступил лучше Усмана и Ковингтона, а они борцы национального уровня

Мухаммад: я выступил лучше Усмана и Ковингтона, а они борцы национального уровня
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Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал победу над британцем Леоном Эдвардсом, поединок с которым состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«У меня было три года, и мне пришлось задуматься о том бое, ведь все говорили, что меня бы побили. Говорили, что он бы выигрывал раунды. А бой даже не начался.

Мы доминировали над чемпионом, мы сделали так, чтобы всё выглядело легко. Мы справились лучше, чем Колби и Усман, а они борцы национального уровня», — сказал Мухаммад на пресс-конференции.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

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