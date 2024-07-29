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Кадиев: ждал от Эдвардса большего, но Белал оказался более голодным

Кадиев: ждал от Эдвардса большего, но Белал оказался более голодным
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Победитель Гран-при «Нашего дела» Ислам Кадиев прокомментировал результат поединка за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом.

Напомним, встреча бойцов возглавила турнир UFC 304 в Манчестере (Великобритания) и завершилась победой Мухаммада единогласным решением.

«От Эдвардса ждал большего. После его боя с Камару Усманом я думал, что ближайшие года два Леон точно не потеряет пояс. Но тут пришёл мотивированный, более голодный Белал Мухаммад. Чётко выполнил работу, навязал свой бой и не оставил шансов Эдвардсу. Заслуженная победа», — сказал Кадиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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