Кадиев: ждал от Эдвардса большего, но Белал оказался более голодным

Победитель Гран-при «Нашего дела» Ислам Кадиев прокомментировал результат поединка за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом.

Напомним, встреча бойцов возглавила турнир UFC 304 в Манчестере (Великобритания) и завершилась победой Мухаммада единогласным решением.

«От Эдвардса ждал большего. После его боя с Камару Усманом я думал, что ближайшие года два Леон точно не потеряет пояс. Но тут пришёл мотивированный, более голодный Белал Мухаммад. Чётко выполнил работу, навязал свой бой и не оставил шансов Эдвардсу. Заслуженная победа», — сказал Кадиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.