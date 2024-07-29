Мухаммад: в реванше с Эдвардсом нет необходимости

Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад не считает, что его реванш с британцем Леоном Эдвардсом должен состояться в ближайшее время.

«Я дам ему реванш через три года. Позвольте ему вернуться. Как по мне, это был односторонний бой. В реванше нет необходимости. Не думаю, что у него было достаточно долгое чемпионство для того, чтобы иметь право на реванш. Я прибыл в его родной город к его людям и дрался на вражеской территории», — сказал Мухаммад на пресс-конференции.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.