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Диллиан Уайт объяснил, почему Дюбуа может проиграть Джошуа на старте боя

Диллиан Уайт объяснил, почему Дюбуа может проиграть Джошуа на старте боя
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался о предстоящем титульном поединке между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне.

«Если Джошуа активно начнёт бой и будет попадать справа… Дюбуа не выдержит его правый прямой, как он выдержал его в поединке с Хрговичем. Больше всего меня в этом бою беспокоит, разобралась ли команда Дюбуа с правым прямым. С Хрговичем он «съедал» удары справа», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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