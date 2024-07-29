Украинский экс-чемпион Гвоздик назвал дату следующего боя

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) сообщил, что вернётся на ринг в сентябре.

«Я выступлю в андеркарде у Канело [14 сентября]. Мне уже это подтвердили. То есть я возвращаюсь. Бойцы Эдди Хирна не хотят боксировать. Они хотят драться только между собой или с другими британцами. Я открыт к любым вызовам», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».

Александру Гвоздику 37 лет. Украинец является бывшим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе. Завершил карьеру в 2020 году, однако вернулся в начале 2023-го, одержав три победы подряд.

В июне Гвоздик сразился с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом и уступил единогласным судейским решением.