БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский экс-чемпион Гвоздик назвал дату следующего боя

Украинский экс-чемпион Гвоздик назвал дату следующего боя
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) сообщил, что вернётся на ринг в сентябре.

«Я выступлю в андеркарде у Канело [14 сентября]. Мне уже это подтвердили. То есть я возвращаюсь. Бойцы Эдди Хирна не хотят боксировать. Они хотят драться только между собой или с другими британцами. Я открыт к любым вызовам», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».

Александру Гвоздику 37 лет. Украинец является бывшим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе. Завершил карьеру в 2020 году, однако вернулся в начале 2023-го, одержав три победы подряд.

В июне Гвоздик сразился с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом и уступил единогласным судейским решением.

Материалы по теме
Гвоздик: все соперники Бенавидеса были уничтожены, со мной не получилось
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android