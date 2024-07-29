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Диллиан Уайт: не думал, что Усик станет серьёзным претендентом в супертяжёлом весе

Диллиан Уайт: не думал, что Усик станет серьёзным претендентом в супертяжёлом весе
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался об абсолютном чемпионе мира в двух весовых категориях непобеждённом украинце Александре Усике (22-0, 14 KO).

«Когда он поднялся в супертяжёлый вес, я думал, что этот парень ни за что не станет серьёзным претендентом. Посмотрите его бои с Уизерспуном и Чисорой — его заставляли отступать. Я знал, что Усик хороший боец, но я не думал, что он будет таким доминирующим», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Усик перешёл в супертяжёлый вес в 2019 году, где провёл шесть боёв, во всех победив. 18 мая 2024 года украинец стал абсолютным чемпионом мира, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.

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