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«Артур начал ломаться». Гвоздик поделился мнением о бое Бетербиева и Бивола

«Артур начал ломаться». Гвоздик поделился мнением о бое Бетербиева и Бивола
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, запланированном на октябрь.

«Бивол — классный боксёр, и я не знаю, кто победит в бою с Бетербиевым. Для меня это 50 на 50. Мне кажется, что та версия Бетербиева, которая боксировала со мной, Бивола победила бы. Но время идёт, ты видишь, что Артур начал ломаться перед каждым боем. А Бивол на пике. Интересно, что там произойдёт», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два боковых».

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Бетербиев не выступал с января, когда досрочно остановил победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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