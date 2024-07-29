Двалишвили — о бое с О’Мэлли: Шон невежлив со мной, но все помнят, что стало с Яном

Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом американцем Шоном О’Мэлли, который состоится на турнире UFC 306 в сентябре.

«Шон не был вежлив со мной, но вы помните, что случилось с Петром Яном, когда он попытался нагрубить мне и проявил неуважение. Я выбил из него всё дерьмо. На бой с Шоном у меня аналогичный план, я изобью его. Я изобью его в мексиканском стиле и сломаю ему нос, чтобы он стал похож на мой», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

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