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Кормье сравнил Мухаммада с Хабибом после победы американца на UFC 304

Кормье сравнил Мухаммада с Хабибом после победы американца на UFC 304
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал результат титульного поединка в полусреднем весе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и соотечественником Белалом Мухаммадом.

Напомним, встреча бойцов возглавила турнир UFC 304 в Манчестере (Великобритания) и завершилась победой Мухаммада единогласным судейским решением.

«Белал и вправду напоминал Хабиба, если честно. Темп, давление, борьба и даже удары… У Белала плохая репутация, говорят, что он скучный, но я скажу вам, что это был далеко не самый скучный бой от нового чемпиона», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

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