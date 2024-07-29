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В команде Волкова не исключают осенний реванш с Аспиналлом

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков может сразиться с британцем Томом Аспиналлом на осеннем турнире организации, считает представитель команды россиянина.

«Бой Александра с Аспиналлом осенью — один из вариантов», — приводит слова члена команды Волкова издание ТАСС.

Напомним, первый бой Волкова и Аспиналла состоялся в марте 2022 года на турнире UFC Fight Night 204 и завершился досрочной победой британца болевым приёмом в первом раунде.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ACB 6 в Саудовской Аравии, Волков победил единогласным судейским решением соотечественника Сергея Павловича. Аспиналл на UFC 304 в июле нокаутировал в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.

Александр Волков получил чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу: