Валуев: МОК знал, что будет происходить на церемонии открытия Игр

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев высказался о церемонии открытия XХХIII летних Олимпийских игр в Париже (Франция), состоявшейся 26 июля.

«На стадии согласования МОК досконально, до минуты, знал, что будет происходить на церемонии открытия. Но одно дело, если бы МОК к этому относился как-то нетерпимо и был бы независимой субъектной организацией. По идее, он может себе это позволить, но в итоге получается, что не может.

МОК уже давно превратился во фруктовый ларёк, где чем больше ты продашь фруктов, даже если они гнилые и просроченные, тем лучше. Вот и все причины происшедшего. МОК очень сильно завязан на большие деньги и управление ими, поэтому на Олимпийских играх, где совершенно точно такого не должно быть, это есть», — приводит слова Валуева «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.