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Бижамов и Мусаев проведут бои на «Ночи чемпионов IBA» 8 августа

Российские боксёры Джамбулат Бижамов и Вадим Мусаев выступят в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который состоится 8 августа в Уфе.

В соглавном событии серебряный призёр чемпионата мира – 2021 и чемпионата Европы – 2024, трёхкратный чемпион России Джамбулат Бижамов (1-0) встретится с колумбийцем Хуаном Нарваэсом (8-0, 8 KO). Поединок, рассчитанный на восемь раундов, пройдёт в весе до 75 кг.

Финалист чемпионата мира – 2021, чемпион России – 2021 Вадим Мусаев (8-0, 4 KO) в 10-раундовом поединке оспорит пояс WBA Asia в первом среднем весе (до 69,9 кг) с Паулюсом Амавилой (10-1-1, 5 КО) из Танзании.

Напомним, в главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA» в Уфе россиянин Артур Субханкулов (6-0, 4 КО) проведёт защиту титула чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг против венгра Роланда Галоса (6-0, 2 KO).