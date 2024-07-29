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«Все заслуги принадлежат тренерам Белала». Хабиб — о победе Мухаммада над Эдвардсом

«Все заслуги принадлежат тренерам Белала». Хабиб — о победе Мухаммада над Эдвардсом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сказал, что на доминирующее выступление Белала Мухаммада в титульном бою с Леоном Эдвардсом существенно повлияли тренировки с Орлом.

«Белал тренировался со своими тренерами, очень высококлассными тренерами. Я просто помогал ему в мелочах. Все заслуги принадлежат тренерам и сердцу Белала», – написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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