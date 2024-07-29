Турки Аль аш-Шейх: Кроуфорд так и не получил заслуженного признания

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, высказался в адрес чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда.

«Если говорить о главном событии боксёрского вечера, то Мадримов — аутсайдер, но этот бой будет непростым. Его победа станет настоящим сюрпризом. Однако, если он проиграет, то проиграет легенде. Кроуфорд один из величайших боксёров в истории этого спорта, он так и не получил заслуженного признания. Если бы Теренс жил в другом временном периоде, ему уже поставили бы памятник и о нём писали бы в учебниках истории. К сожалению, я поздно появился в его карьере, но сделаю всё возможное, чтобы обеспечить ему и его наследию большие бои!» — написал на своей странице в социальных сетях Турки Аль аш-Шейх.