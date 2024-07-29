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Дана Уайт ответил, будет ли Том Аспиналл страховать бой между Джонсом и Миочичем

Дана Уайт ответил, будет ли Том Аспиналл страховать бой между Джонсом и Миочичем
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Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл страховать поединок между действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Стипе Миочичем.

«Будет ли Том страховать бой между Джоном и Стипе? 100%. Было бы безумием ставить на роль запасного бойца кого-то другого», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Напомним, 28 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.

Ранее Аспиналл жёстко отреагировал на критику остановки в его реванше с Блэйдсом.

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