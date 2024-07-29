БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен: Пэдди Пимблетт находится в двух победах от боя за титул UFC

Чейл Соннен: Пэдди Пимблетт находится в двух победах от боя за титул UFC
Аудио-версия:
Комментарии

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен считает, что топовый английский боец Пэдди Пимблетт может получить поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе, если победит в следующих двух боях.

«Пэдди осталось провести два боя, чтобы получить титульный шанс. И он его получит не только с точки зрения выгоды бизнесу, но и потому, что является одним из претендентов. А это уже серьёзно. Лёгкий вес в UFC является наиболее сложным и конкурентоспособным. Я не понимаю, как он может быть хорош с такой ударной техникой, но при этом он никому ни разу не проигрывал в стойке. Пэдди не представляет угрозы как борец, но его никто не пытался бороть.

Реальность такова, что этот «региональный боец», этот милый парень, который говорит забавные вещи, – важен, и он на пути к повышению в рейтинге. Пэдди находится в двух победах от боя за титул UFC. Мне бы хотелось увидеть его в поединке с Мойкано. Если он и его пройдёт, то следующим может быть Дариуш, а после — кто-то из топ-5», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Соннен назвал причину отмены поединка Макгрегора и Чендлера несущественной
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android