Чейл Соннен: Пэдди Пимблетт находится в двух победах от боя за титул UFC

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен считает, что топовый английский боец Пэдди Пимблетт может получить поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе, если победит в следующих двух боях.

«Пэдди осталось провести два боя, чтобы получить титульный шанс. И он его получит не только с точки зрения выгоды бизнесу, но и потому, что является одним из претендентов. А это уже серьёзно. Лёгкий вес в UFC является наиболее сложным и конкурентоспособным. Я не понимаю, как он может быть хорош с такой ударной техникой, но при этом он никому ни разу не проигрывал в стойке. Пэдди не представляет угрозы как борец, но его никто не пытался бороть.

Реальность такова, что этот «региональный боец», этот милый парень, который говорит забавные вещи, – важен, и он на пути к повышению в рейтинге. Пэдди находится в двух победах от боя за титул UFC. Мне бы хотелось увидеть его в поединке с Мойкано. Если он и его пройдёт, то следующим может быть Дариуш, а после — кто-то из топ-5», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.