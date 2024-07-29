Дана Уайт ответил, будет ли Джонс драться с Аспиналлом после боя с Миочичем

Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс драться с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом после того, как проведёт бой с соотечественником Стипе Миочичем.

«Джон Джонс не дурак. У него очень высокий бойцовский IQ. Он в курсе, кто такой Аспиналл и каковы его слабые и сильные стороны. Нам с вами придётся подождать боя Джонса с Миочичем. Мы должны посмотреть на форму Джона, а также узнать, что он и Стипе будут думать после поединка.

Будет ли это для Джона и Стипе последним поединком? Как мне кажется, Стипе завершит карьеру в случае победы. Однако, если Джон победит, то его дух соперничества усилиться и он захочет драться дальше. Его интерес к боям подогревает то, что люди постоянно говорят о нём, как о величайшем бойце в истории ММА», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.