Леон Эдвардс сделал первое заявление после поражения Белалу Мухаммаду

Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс сделал первое заявление после поражения в бою с американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.

«Приношу извинения моим фанатам за то, что в этот раз не смог выполнить свою работу. Я переживал в жизни и более тяжёлые периоды, чем этот. Мне вскоре удастся его преодолеть. Спасибо вам всем за любовь и поддержку. Я отплачу за это поражение кровью», — написал Леон на своей странице в социальной сети.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.