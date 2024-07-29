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Аспиналл: Джонс смотрел мой бой с Кёртисом, скрестив пальцы в надежде, что Блэйдс победит

Аспиналл: Джонс смотрел мой бой с Кёртисом, скрестив пальцы в надежде, что Блэйдс победит
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса.

«Джон — бесспорный чемпион, но я лучший в мире. Он смотрел мой бой с Кёртисом, скрестив пальцы на руках и ногах в надежде, что Блэйдс победит. Однако много писал, что в поединке с ним меня будет ждать поражение. Но Кёртис улетел в нокаут, так что бой с Джоном — это того, чего мне хочется больше всего.

У меня нет никакой неприязни к Джону как к человеку. Он лучший тяжеловес в мире. Если он считает так же, то нам определённо надо разобраться. Этот бой не из области фантастики. Есть два парня, которые претендуют на звание лучшего тяжеловеса в мире. Поэтому нам надо подраться», — приводит слова Аспиналла портал MMA Fighting.

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