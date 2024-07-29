Marca: Илия Топурия подерётся с Максом Холлоуэем в Абу-Даби

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия проведёт следующий бой против известного американского бойца Макса Холлоуэя. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Согласно информации издания, поединок между Топурией и Холлоуэем пройдёт на турнире UFC 308, который планируется провести 26 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Причина данного решения в том, что Ислам Махачев не успеет восстановиться к намеченной дате и его предполагаемый поединок с Арманом Царукяном состоится позже.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

32-летний Холлоуэй в своём последнем бою на UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).