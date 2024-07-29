Макс Холлоуэй косвенно подтвердил, что проведёт бой против Илии Топурии в Абу-Даби

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй косвенно подтвердил, что проведёт бой против чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«Не думаю, что мы с Илией будем драться в Юте (на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в Солт-Лейк-Сити. — Прим. «Чемпионата»). Я точно буду драться снова в этом году. Как мне кажется, поединок точно будет не в Юте. Он пройдёт на другом турнире», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

32-летний Холлоуэй в своём последнем бою на UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).