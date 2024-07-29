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Два боксёра-трансгендера примут участие в ОИ-2024, несмотря на дисквалификацию на ЧМ-2023

Два боксёра-трансгендера примут участие в ОИ-2024, несмотря на дисквалификацию на ЧМ-2023
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Два боксёра-трансгендера примут участие в летних Олимпийских играх в Париже как женщины, несмотря на то что в прошлом году на чемпионате мира по боксу они были дисквалифицированы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) заявило, что представительница Алжира Иман Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин соответствуют критериям отбора и будут боксировать в ближайшие дни.

В марте 2023 года в Нью-Дели (Индия) на чемпионате мира по боксу среди женщин обе спортсменки были отстранены от участия после того, как была назначена серия ДНК-тестов на фоне опасений по поводу пола некоторых участниц. Анализы подтвердили, что биологически они являются мужчинами. В результате они не были допущены к чемпионату.

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