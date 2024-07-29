Кори Сэндхаген: подготовка к бою против Умара пробудила во мне все мои лучшие качества

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген рассказал, что подготовка к поединку против непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова положительно повлияла на него.

«Подготовка к бою против Умара пробудила во мне все мои лучшие качества. Я никогда раньше не тренировался настолько усердно, чтобы овладеть новыми навыками и техниками. К тому же сочетание физической и психологической подготовки повлияло на меня сильнее, чем когда-либо прежде. Хочу выразить Умару благодарность за эту возможность. У меня есть чувство, словно во мне раскрыт новый потенциал», — приводит слова Кори пресс-служба UFC.

Ранее Умар Нурмагомедов поделился фотографиями из тренировочного лагеря к бою с Сэндхагеном.