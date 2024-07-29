Кори Сэндхаген: ММА — это нечто большее, чем просто драка между двумя шимпанзе

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген считает, что ММА как вид спорта эволюционировали и являются отдельным видом искусства.

«За последние несколько лет ММА как вид спорта значительно выросли, но в них всё ещё так много красоты и глубины, которые болельщики не до конца ценят или понимают. Вместо того чтобы просто жаловаться на негатив или грубость людей в интернете, я хочу помочь им увидеть красоту этого вида искусства и понять, что это нечто большее, чем просто драма и драка между двумя шимпанзе. Это прекрасный вид искусства, на совершенствование которого спортсмены тратят всю свою жизнь. Дело не только в волнении от просмотра, но и в том, чтобы оценить мастерство и самоотдачу, вложенные в создание такого представления», — приводит слова Сэндхагена пресс-служба UFC.