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Майкл Биспинг: Аспиналл, вероятно, войдёт в историю как величайший боец ММА в истории

Майкл Биспинг: Аспиналл, вероятно, войдёт в историю как величайший боец ММА в истории
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе и член Зала славы UFC британец Майкл Биспинг считает, что временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл может стать величайшим бойцом в истории ММА.

«[Из-за желания Аспиналла постоянно драться и принимать самые опасные вызовы Том, вероятно, войдёт в историю не только как лучший британский боец, который когда-либо жил, но и как величайший боец смешанных единоборств в истории. Однозначно можно сказать одно — никто не победит его в ближайшее время», — приводит слова Биспинга портал Eurosport.

Напомним, 28 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.

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