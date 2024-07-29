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Жорж Сен-Пьер назвал лучшего ударника в истории полутяжёлого веса UFC

Жорж Сен-Пьер назвал лучшего ударника в истории полутяжёлого веса UFC
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Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе, а также член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер считает, что действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра является лучшим ударником в истории своего дивизиона.

«Алекс Перейра — лучший ударник, который когда-либо выступал в полутяжёлом весе. Но есть вопрос в том, как он выступил бы против парня, который использует борьбу и строит свой план на работе в партере? Ему необходимо ответить на этот вопрос, прежде чем подниматься в весе», — приводит слова Сен-Пьера портал Yardbarker.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

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