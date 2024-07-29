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Бенавидес — о поединке Канело — Берланга: это дерьмовый бой. Никто не хочет этого видеть

Бенавидес — о поединке Канело — Берланга: это дерьмовый бой. Никто не хочет этого видеть
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес подверг критике организацию поединка между известным мексиканским боксёром Саулем Альваресом и непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«Это дерьмовый бой. Никто не хочет этого видеть. Но, в конце концов, Канело противостоит не самому сильному сопернику», — приводит слова Бенавидеса журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

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