Бенавидес — о поединке Канело — Берланга: это дерьмовый бой. Никто не хочет этого видеть

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес подверг критике организацию поединка между известным мексиканским боксёром Саулем Альваресом и непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.
«Это дерьмовый бой. Никто не хочет этого видеть. Но, в конце концов, Канело противостоит не самому сильному сопернику», — приводит слова Бенавидеса журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.
Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.
В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).