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Чемпион UFC Белал Мухаммад хочет подраться за второй пояс с Дрикусом дю Плесси

Чемпион UFC Белал Мухаммад хочет подраться за второй пояс с Дрикусом дю Плесси
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад хочет провести поединок за второй пояс с обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Мне хотелось бы стать тем парнем, который достигает всего, что, по словам людей, мне сделать не удастся. Чуть позже я думаю, что поднимусь в весе. Однако при условии, если Дрикус дю Плесси всё ещё будет чемпионом и побьёт Исраэля Адесанью, который пытался говорить обо мне чушь. Но я размажу Дрикуса и попытаюсь забрать второй пояс», — приводит слова Белала Мухаммада портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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