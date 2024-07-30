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Хамзат Чимаев продемонстрировал свою ударную технику во время тренировки на лапах

Хамзат Чимаев продемонстрировал свою ударную технику во время тренировки на лапах
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев продемонстрировал свою ударную технику во время тренировки на лапах.

Напомним, 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии Чимаев должен был провести поединок с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на бой с австралийцем вышел россиянин Икрам Алискеров. Уиттакер победил его нокаутом в первом раунде.

В своём рекорде Хамзат имеет 13 побед и ни одного поражения. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294, Чимаев победил единогласным решением судей Камару Усмана.

Ранее бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд отреагировал на слова Хамзата Чимаева.

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