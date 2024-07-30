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Мухаммад Мокаев исключён из ростера UFC

Мухаммад Мокаев исключён из ростера UFC
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23-летний британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев исключён из ростера UFC, включающего всех спортсменов, имеющих действующий контракт с промоушеном.

Ранее президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира по смешанным единоборствам UFC 304 намекнул, что лига не станет продлевать контракт с Мокаевым в связи с его возможным переходом в другую бойцовскую организацию — PFL.

На турнире UFC 304, который прошёл в ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания), Мухаммад Мокаев в седьмой раз вышел в октагон под эгидой этой организации. Его соперником был топовый боец наилегчайшего веса Манел Капе. Мухаммад победил Капе единогласным решением судей по итогам трёх раундов. Для Мокаева эта победа стала седьмой подряд.

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