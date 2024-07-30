Усик оценил шансы Джошуа в потенциальном бою с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик высказался о потенциальном поединке между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Я считаю, что Энтони победит», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за мировые титулы, одолев украинца Владимира Кличко. В феврале 2020 года Фьюри стал двукратным чемпионом мира, нанеся первое поражение американцу Деонтею Уайлдеру.

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